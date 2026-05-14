Реал зацікавлений у переході одного з найперспективніших форвардів світу

Кенан Їлдиз у складі "Ювентуса". Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Мадридський "Реал" проявляє інтерес до нападника туринського "Ювентуса" Кенана Їлдиза. Представники іспанського клубу вже почали попередні переговори щодо можливого трансферу турецького футболіста. "Стара синьйора" не хоче відпускати гравця, але "королівський клуб" налаштований рішуче.

У трансфері футболіста зацікавлений і Жозе Моурінью, який веде переговори щодо повернення в "Реал", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Tuttosport.

Нещодавно Кенан Їлдиз підписав новий довгостроковий контракт з "Ювентусом", а керівництво туринського клубу розглядає його як одного з ключових футболістів майбутнього проєкту команди. Попри це, в Іспанії продовжують вивчати варіанти потенційної угоди. "Реал" може запропонувати "Ювентусу" обмін за участю Браїма Діаса та Гонсало Гарсії.

Кенан Їлдиз (праворуч) у грі з "Міланом". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Їлдиз провів найкращий сезон у кар'єрі

У сезоні 2025/26 футболіст зіграв 46 матчів за "Ювентус" у всіх турнірах. На рахунку 21-річного Кенана Їлдиза 11 забитих м'ячів та 10 результативних передач. Завдяки успішним виступам турок став одним із найбільш затребуваних молодих гравців Європи. Transfermarkt оцінює вартість нападника в 75 млн євро.

Кенан Їлдиз є вихованцем академії "Баварії", після чого перебрався до Турина і швидко закріпився в основній команді "Ювентуса". В Італії його вважають одним із головних талантів нового покоління, що стало однією з причин інтересу з боку "Реала".

