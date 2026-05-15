Динамо продлит контракт с Игорем Костюком еще на два года

Игорь Костюк перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" продолжит сотрудничество с главным тренером Игорем Костюком. Столичный клуб уже решил оставить специалиста на следующий сезон. Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение сроком на два года.

Костюк окончательно сохранит статус основного тренера команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Идеальное "Динамо"

Игорь Костюк возглавил "бело-синих" в статусе исполняющего обязанности после ухода Александра Шовковского в ноябре прошлого года. Уже в декабре 2025 года руководство киевского клуба официально утвердило специалиста на должности как минимум до завершения сезона. Под руководством 50-летнего наставника команда провела 15 матчей, в которых одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

Игорь Костюк во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" продолжает борьбу за трофей

Киевский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Кроме того, команда сохраняет шансы завершить сезон с трофеем. Уже 20 мая "Динамо" сыграет против "Чернигова" в финале Кубка Украины. В клубе рассчитывают, что стабильные результаты при Костюке помогут сохранить нынешний курс развития команды.

До работы с основной командой Игорь Костюк много лет тренировал молодежные составы "Динамо" и считался одним из ключевых специалистов клубной академии. Под его руководством юношеские команды киевлян неоднократно становились чемпионами Украины и успешно выступали в Юношеской лиге УЕФА.

