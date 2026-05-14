Александр Ищенко. Фото: ФК "Динамо"

Директор академии "Динамо" Александр Ищенко подтвердил информацию о своем предстоящем уходе из киевского клуба. 72-летний функционер заявил, что решение уже принято.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Ищенко подтвердил уход из академии "Динамо"

Ищенко заявил, что спокойно относится к изменениям в структуре клуба и считает решение о кадровых изменениях правильным.

"Предлагаю дождаться официального решения, хотя я знаю, что оно принято. Возглавить должен молодой специалист. Решение считаю обоснованным, ведь рано или поздно надо делать перезагрузку любого коллектива или команды", — сказал Ищенко.

Директор академии подчеркнул, что гордится годами работы в "Динамо" и вкладом академии в развитие украинского футбола.

По словам Ищенко, многие воспитанники школы сейчас выступают за основную команду клуба и играют в зарубежных чемпионатах.

На вопрос о возможной новой должности Ищенко ответил, что пока говорить об этом еще рано.

По информации СМИ, новым директором академии "Динамо" может стать Сергей Билан, который занимает должность спортивного директора "Ужгорода". Ранее он также работал спортивным директором "Миная".

Ищенко возглавлял академию киевского клуба с 2011 года. Он также тренировал многие украинские клубы, среди которых "Кривбасс" и "Карпаты".

