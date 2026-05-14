Іщенко підтвердив відхід з академії Динамо

Олександр Іщенко. Фото: ФК "Динамо"

Директор академії "Динамо" Олександр Іщенко підтвердив інформацію про свій майбутній відхід із київського клубу. 72-річний функціонер заявив, що рішення вже ухвалене.

Іщенко заявив, що спокійно ставиться до змін у структурі клубу та вважає рішення про кадрові зміни правильним.

"Пропоную дочекатися офіційного рішення, хоча я знаю, що воно прийняте. Очолити має молодий фахівець. Рішення вважаю обґрунтованим, адже рано чи пізно треба робити перезавантаження будь-якого колективу або команди", — сказав Іщенко.

Директор академії підкреслив, що пишається роками роботи в "Динамо" та внеском академії у розвиток українського футболу.

За словами Іщенка, багато вихованців школи зараз виступають за основну команду клубу та грають у закордонних чемпіонатах.

На запитання щодо можливої нової посади Іщенко відповів, що наразі говорити про це ще зарано.

За інформацією ЗМІ, новим директором академії "Динамо" може стати Сергій Білан, який обіймає посаду спортивного директора "Ужгорода". Раніше він також працював спортивним директором "Миная".

Іщенко очолював академію київського клубу з 2011 року. Він також тренував багато українських клубів, серед яких "Кривбас" та "Карпати".

