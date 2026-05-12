Динамо підписало меморандум про співпрацю з Третім армійським корпусом

Андрій Ярмоленко на підписанні меморандуму про співпрацю з Третім армійським корпусом. Фото: Новини.LIVE

Київське "Динамо" офіційно розпочало співпрацю з Третім армійським корпусом. Підписання меморандуму між сторонами відбулося на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Про це повідомив кореспондент порталу Новини.LIVE.

Дмитро Бріф та Андрій Ярмоленко. Фото: Новини.LIVE

"Динамо" підписало меморандум з Третім армійським корпусом

У заході взяли участь генеральний директор "Динамо" Дмитро Бріф, представники Третього армійського корпусу, а також лідер київського клубу Андрій Ярмоленко.

Під час пресконференції сторони представили основні напрямки майбутньої співпраці та анонсували спільні проєкти.

"Ми переконані, що зможемо створити багато крутих проєктів. Ця співпраця буде корисна не тільки для сил оборони, а й загалом для нашої держави", — заявив Бріф.

Читайте також:

За словами Бріфа, "Динамо" високо оцінює діяльність Третього армійського корпусу та його роль у популяризації служби й підтримці українських військових.

Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко наголосив, що меморандум не буде формальністю.

"Коли дві такі потужні спільноти об’єднуються, результат точно буде", — зазначив Петренко.

Він повідомив, що сторони планують реалізовувати як проєкти для забезпечення підрозділів корпусу, так і соціальні ініціативи, пов’язані з ветеранами та пораненими військовими.

Також Петренко подякував "Динамо" за підтримку акцій на захист українських військовополонених та зазначив, що серед бійців Третього армійського корпусу є велика кількість футбольних фанатів.

"Третій армійський корпус — це на 100% найфанатськіший підрозділ серед військових України", — заявив Петренко.

У "Динамо" наголосили, що співпраця з військовими стане довгостроковою та включатиме спільні благодійні й соціальні активності.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Даніель Дюбуа піднявся на перше місце серед суперважковаговиків після гучної перемоги у чемпіонському бою.

Також Новини.LIVE інформував, що повномасштабна війна з боку Росії заважає Андреа Мальдері очолити збірну України.