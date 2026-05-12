Динамо подписало меморандум о сотрудничестве с Третьим армейским корпусом
Киевское "Динамо" официально начало сотрудничество с Третьим армейским корпусом. Подписание меморандума между сторонами состоялось на стадионе имени Валерия Лобановского.
Об этом сообщил корреспондент портала Новини.LIVE.
В мероприятии приняли участие генеральный директор "Динамо" Дмитрий Бриф, представители Третьего армейского корпуса, а также лидер киевского клуба Андрей Ярмоленко.
Во время пресс-конференции стороны представили основные направления будущего сотрудничества и анонсировали совместные проекты.
"Мы убеждены, что сможем создать много крутых проектов. Это сотрудничество будет полезно не только для сил обороны, но и в целом для нашего государства", — заявил Бриф.
По словам Брифа, "Динамо" высоко оценивает деятельность Третьего армейского корпуса и его роль в популяризации службы и поддержке украинских военных.
Председатель штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко отметил, что меморандум не будет формальностью.
"Когда два таких мощных сообщества объединяются, результат точно будет" , — отметил Петренко.
Он сообщил, что стороны планируют реализовывать как проекты для обеспечения подразделений корпуса, так и социальные инициативы, связанные с ветеранами и ранеными военными.
Также Петренко поблагодарил "Динамо" за поддержку акций в защиту украинских военнопленных и отметил, что среди бойцов Третьего армейского корпуса есть большое количество футбольных фанатов.
"Третий армейский корпус — это на 100% самое фанатское подразделение среди военных Украины", — заявил Петренко.
В "Динамо" отметили, что сотрудничество с военными станет долгосрочным и будет включать совместные благотворительные и социальные активности.
