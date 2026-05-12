Головна Спорт Динамо заплатить Карпатам за Фаала більше, ніж озвучували в ЗМІ

Дата публікації: 12 травня 2026 14:46
Стала відома реальна сума трансферу Фаала в Динамо
Бабукар Фаал. Фото: "Карпати" Львів

Київське "Динамо" продовжує роботу над трансфером нападника львівських "Карпат" Бабукара Фаала. Сторони вже нібито узгодили фінансові умови потенційного переходу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста та коментатора Віктора Вацка.

"Динамо" домовилося з "Карпатами" щодо Фаала

За словами Вацка, "Динамо" та "Карпати" домовилися про трансфер форварда, а загальна сума угоди становитиме 3,6 мільйона євро з урахуванням податків.

"Мій WhatsApp говорить, що "Динамо" і "Карпати" домовилися щодо суми придбання центрфорварда Бабукара Фаала. Сума трансферу — 3,6 мільйона євро з урахуванням податків", — заявив Вацко.

Водночас остаточно угоду ще не завершено. За інформацією журналіста, київський клуб поки не зміг досягти домовленості зі стороною футболіста щодо умов особистого контракту.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація про можливий трансфер за 3 мільйони євро, однак тепер стала відома більша сума потенційної операції.

У нинішньому сезоні Бабукар Фаал став одним із найкращих нападників УПЛ. У 29 матчах за "Карпати" форвард забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
