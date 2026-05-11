Головна Спорт Стала відома причина відмови зірки Карпат від переходу в Динамо

Дата публікації: 11 травня 2026 19:31
Циганик розкрив причину небажання Фаала перейти в Динамо
Бабукар Фаал. Фото: "Карпати" Львів

Журналіст Ігор Циганик прокоментував інформацію про можливий перехід нападника "Карпат" Бабукара Фаала до київського "Динамо". За його словами, столичний клуб справді цікавиться форвардом, однак сам футболіст не поспішає переїжджати до України.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Ігоря Циганика.

Бабукар Фаал
Фаал не поспішає переходити в "Динамо"

За словами журналіста, однією з головних причин є бажання гравця продовжити кар’єру за межами України.

"Наскільки я розумію, "Динамо" хотіло б такого футболіста до свого складу, але сам Фаал не дуже хоче приїжджати до Києва. Їм простіше виїхати за кордон і жити у кращих умовах та спокійніших країнах", — заявив Циганик.

Також журналіст висловив сумнів щодо того, що нападник здатен стати ключовим футболістом для київського клубу.

Циганик зазначив, що не вважає Фаала гравцем рівня "Динамо", який здатен демонструвати високий рівень гри. Як приклад він навів історію нападника Едуардо Герреро, який яскраво проявив себе у "Зорі" та чемпіонаті Ізраїлю, однак після переходу до київської команди не зміг прогресувати.

У нинішньому сезоні Бабукар Фаал став одним із лідерів львівських "Карпат" та привернув увагу кількох клубів завдяки результативній грі в УПЛ — дев’ять голів та п’ять асистів у 26 матчах.

Карпати Динамо Бубакарр Фаал
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
