Цыганык раскрыл причину нежелания Фаала перейти в Динамо

Стала известна причина отказа звезды Карпат от перехода в Динамо
Журналист Игорь Цыганык прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего "Карпат" Бабукара Фаала в киевское "Динамо". По его словам, столичный клуб действительно интересуется форвардом, однако сам футболист не спешит переезжать в Украину.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Игоря Цыганыка.
Фаал не спешит переходить в "Динамо"
По словам журналиста, одной из главных причин является желание игрока продолжить карьеру за пределами Украины.
"Насколько я понимаю, "Динамо" хотело бы такого футболиста в свой состав, но сам Фаал не очень хочет приезжать в Киев. Им проще уехать за границу и жить в лучших условиях и более спокойных странах", — заявил Цыганык.
Также журналист выразил сомнение относительно того, что нападающий способен стать ключевым футболистом для киевского клуба.
Цыганик отметил, что не считает Фаала игроком уровня "Динамо", который способен демонстрировать высокий уровень игры. В качестве примера он привел историю нападающего Эдуардо Герреро, который ярко проявил себя в "Заре" и чемпионате Израиля, однако после перехода в киевскую команду не смог прогрессировать.
В нынешнем сезоне Бабукар Фаал стал одним из лидеров львовских "Карпат" и привлек внимание нескольких клубов благодаря результативной игре в УПЛ - девять голов и пять ассистов в 26 матчах.
