Динамо заплатит Карпатам за Фаала больше, чем озвучивали в СМИ

Дата публикации 12 мая 2026 14:46
Стала известна реальная сумма трансфера Фаала в Динамо
Бабукар Фаал. Фото: "Карпаты" Львов

Киевское "Динамо" продолжает работу над трансфером нападающего львовских "Карпат" Бабукара Фаала. Стороны уже якобы согласовали финансовые условия потенциального перехода.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста и комментатора Виктора Вацко.

"Динамо" договорилось с "Карпатами" по Фаалу

По словам Вацко, "Динамо" и "Карпаты" договорились о трансфере форварда, а общая сумма сделкисоставит 3,6 миллиона евро с учетом налогов.

"Мой WhatsApp говорит, что "Динамо" и "Карпаты" договорились о сумме приобретения центрфорварда Бабукара Фаала. Сумма трансфера — 3,6 миллиона евро с учетом налогов", — заявил Вацко.

В то же время окончательно сделка еще не завершена. По информации журналиста, киевский клуб пока не смог достичь договоренности со стороной футболиста по условиям личного контракта.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном трансфере за 3 миллиона евро, однако теперь стала известна более крупная сумма потенциальной сделки.

В нынешнем сезоне Бабукар Фаал стал одним из лучших нападающих УПЛ. В 29 матчах за "Карпаты" форвард забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Карпаты Динамо Бубакарр Фаал
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
