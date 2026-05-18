Малиновский эмоционально попрощался с фанатами Дженоа в последнем матче

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел последний домашний матч в составе "Дженоа". После финального свистка фанаты генуэзского клуба эмоционально попрощались с украинцем.

Малиновский покинет "Дженоа"

Последним домашним матчем Малиновского за "Дженоа" стала игра 37-го тура Серия А против "Милана". Команда украинца уступила со счетом 1:2, однако после матча внимание болельщиков было приковано именно к прощанию с хавбеком.

Фанаты аплодировали Малиновскому с трибун и поблагодарили его за выступления в футболке клуба. Украинец также эмоционально отреагировал на поддержку и после завершения встречи подошел к секторам болельщиков.

Ранее "Дженоа" официально подтвердила, что Малиновский покинет команду после завершения сезона. Украинец выступал за итальянский клуб с 2023 года и за это время стал одним из ключевых футболистов команды.

В нынешнем сезоне полузащитник неоднократно сталкивался с травмами, однако оставался важным футболистом для "Дженоа". Болельщики клуба не раз отмечали его самоотдачу, технику и лидерские качества на поле.

По информации итальянских медиа, следующим клубом Малиновского должен стать турецкий "Трабзонспор".

