Донька Тайсона Ф’юрі у неймовірній сукні вийшла заміж за молодого боксера

Тайсон Ф'юрі на весіллі.

Донька британського боксера Тайсона Ф’юрі Венесуела офіційно вийшла заміж у 16-річному віці. Її обранцем став молодий боксер-аматор, 18-річний Ноа Прайс.

Ф’юрі довірив доньку молодому боксеру

Весільна церемонія відбулася на острові Мен, де дозволено укладати шлюб із 16 років за згодою батьків. На святкуванні були присутні родичі та близькі друзі сім’ї Ф’юрі. Частину святкування також знімала команда Netflix для документального шоу про родину боксера.

Венесуела Ф’юрі привернула увагу гостей своїм образом. Для церемонії дівчина обрала класичну білу сукню з довгим шлейфом, але доповнила її білими капцями Crocs, що швидко стало темою обговорення в соцмережах і британських медіа.

Прайс є боксером-аматором і раніше вже з’являвся разом із родиною Ф’юрі на публічних заходах. За інформацією британських ЗМІ, пара була у стосунках понад рік, а заручини відбулися ще під час святкування дня народження Венесуели.

Мати нареченої Періс Ф’юрі заявила, що її донька давно поводиться значно зріліше за свій вік. За словами дружини Ф’юрі, Венесуела багато допомагала батькам із вихованням молодших братів і сестер.

