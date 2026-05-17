Дочь Тайсона Фьюри в невероятном платье вышла замуж за молодого боксера

Дочь британского боксера Тайсона Фьюри Венесуэла официально вышла замуж в 16-летнем возрасте. Ее избранником стал молодой боксер-любитель Ноа Прайс.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Фьюри доверил дочь молодому боксеру

Свадебная церемония состоялась на острове Мэн, где разрешено заключать брак с 16 лет с согласия родителей. На праздновании присутствовали родственники и близкие друзья семьи Фьюри. Часть празднования также снимала команда Netflix для документального шоу о семье боксера.

Венесуэла Фьюри привлекла внимание гостей своим образом. Для церемонии девушка выбрала классическое белое платье с длинным шлейфом, но дополнила его белыми тапочками Crocs, что быстро стало темой обсуждения в соцсетях и британских медиа.

Прайс является боксером-любителем и ранее уже появлялся вместе с семьей Фьюри на публичных мероприятиях. По информации британских СМИ, пара была в отношениях более года, а помолвка состоялась еще во время празднования дня рождения Венесуэлы.

Мать невесты Пэрис Фьюри заявила, что ее дочь давно ведет себя значительно зрелее своего возраста. По словам жены Фьюри, Венесуэла много помогала родителям с воспитанием младших братьев и сестер.

