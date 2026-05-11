Усик уже погодився на третій бій із Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф'юрі порівняв Олександра Усика з кульнарною стравою. Він пообіцяв "з'їсти" українця, немов кролика. Таким чином "Циганський король" викликав суперника на новий бій.

Олександр Усик не став затягувати з відповіддю колишньому чемпіону, повідомляють Новини.LIVE.

Представник надважкої ваги Тайсон Ф'юрі продовжує готуватися до протистояння з Ентоні Джошуа, яке стане однією з головних подій року в боксі. Але при цьому екс-чемпіон уже думає про наступний поєдинок.

Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику. Він записав повідомлення, в якому попросив Турки Аль аш-Шейха організувати новий бій з українцем. Британець заявив, що цього разу не сумнівається у своїй перемозі.

Як Усик відповів Ф'юрі

Олександр відреагував на традиційно зухвалу заяву Тайсона вже наступного дня. Українець записав своє відео, де з посмішкою назвав британця своїм другом.

"Привіт, брате. Я готовий у будь-який час. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! "Жадібне пузо" — мій друг", — заявив Усик.

Цей поєдинок стане можливим тільки після того, як суперники проведуть заплановані бої. Олександр Усик 23 травня в Єгипті протистоятиме кікбоксеру Ріко Верхувену, а Тайсон Ф'юрі зустрінеться на рингу з Ентоні Джошуа в жовтні або листопаді 2026 року.

