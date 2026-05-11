Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик з іронією відповів Ф'юрі про новий бій

Усик з іронією відповів Ф'юрі про новий бій

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 13:51
Усик уже погодився на третій бій із Ф'юрі
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британський боксер Тайсон Ф'юрі порівняв Олександра Усика з кульнарною стравою. Він пообіцяв "з'їсти" українця, немов кролика. Таким чином "Циганський король" викликав суперника на новий бій.

Олександр Усик не став затягувати з відповіддю колишньому чемпіону, повідомляють Новини.LIVE.

Представник надважкої ваги Тайсон Ф'юрі продовжує готуватися до протистояння з Ентоні Джошуа, яке стане однією з головних подій року в боксі. Але при цьому екс-чемпіон уже думає про наступний поєдинок.

Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександру Усику. Він записав повідомлення, в якому попросив Турки Аль аш-Шейха організувати новий бій з українцем. Британець заявив, що цього разу не сумнівається у своїй перемозі.

Як Усик відповів Ф'юрі

Олександр відреагував на традиційно зухвалу заяву Тайсона вже наступного дня. Українець записав своє відео, де з посмішкою назвав британця своїм другом.

Читайте також:

"Привіт, брате. Я готовий у будь-який час. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! "Жадібне пузо" — мій друг", — заявив Усик.

Цей поєдинок стане можливим тільки після того, як суперники проведуть заплановані бої. Олександр Усик 23 травня в Єгипті протистоятиме кікбоксеру Ріко Верхувену, а Тайсон Ф'юрі зустрінеться на рингу з Ентоні Джошуа в жовтні або листопаді 2026 року.

Нагадаємо, головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік поділився враженнями від перемоги над мадридським "Реалом".

Також Новини.LIVE писали про проблему з призначенням Андреа Мальдери новим головним тренером збірної України.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації