Флік не стримав емоцій після перемоги Барселони над Реалом

Ганс-Дітер Флік після матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" достроково завоювала чемпіонський титул у сезоні 2025/26. Це сталося в рамках 25-го туру на стадіоні "Камп Ноу". Голи в переможному матчі забили Маркус Решфорд і Ферран Торрес.

Для наставника "синьо-гранатових" Ганса-Дітера Фліка день видався складним, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Mundo Deportivo.

Напередодні "Ель Класіко" стало відомо про те, що головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік втратив батька. Трагічна новина змусила німецького фахівця під час підготовки команди до поєдинку. Йому було складно впоратися з емоціями, але тренер заявив, що продовжить працювати з "Барсою" цього дня.

Флік спостерігав за грою з лави запасних, хоча і був більш стриманий, ніж зазвичай. Незважаючи на це, він радів перемозі в чемпіонаті Іспанії разом із гравцями, а після поєдинку дав інтерв'ю зі сльозами в очах.

Ганс-Дітер Флік після перемоги над "Реалом". Фото: Reuters/Nacho Doce

Що Флік сказав після завоювання титулу

"Я не забуду цей день. Усе почалося вранці, коли я дізнався про смерть батька. Але клуб мене підтримав, і я дуже за це вдячний. Я не був один сьогодні. Гравці провели фантастичний матч і обіграли сильного суперника. Це неймовірно: завоювати титул цього сезону в такому поєдинку", — заявив Флік.

Це лише другий випадок в історії, коли чемпіонство в Іспанії було завойовано в матчі "Барселони" і "Реала". Уперше це сталося 1932-го року, коли "бланкос" зіграли внічию з каталонцями (2:2) і стали чемпіонами. Нині "синьо-гранатові" повторили те досягнення "Реала".

