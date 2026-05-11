Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер Барселони Флік зробив заяву після завоювання чемпіонського титулу

Тренер Барселони Флік зробив заяву після завоювання чемпіонського титулу

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 09:31
Флік не стримав емоцій після перемоги Барселони над Реалом
Ганс-Дітер Флік після матчу. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" достроково завоювала чемпіонський титул у сезоні 2025/26. Це сталося в рамках 25-го туру на стадіоні "Камп Ноу". Голи в переможному матчі забили Маркус Решфорд і Ферран Торрес.

Для наставника "синьо-гранатових" Ганса-Дітера Фліка день видався складним, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Mundo Deportivo.

Напередодні "Ель Класіко" стало відомо про те, що головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік втратив батька. Трагічна новина змусила німецького фахівця під час підготовки команди до поєдинку. Йому було складно впоратися з емоціями, але тренер заявив, що продовжить працювати з "Барсою" цього дня.

Флік спостерігав за грою з лави запасних, хоча і був більш стриманий, ніж зазвичай. Незважаючи на це, він радів перемозі в чемпіонаті Іспанії разом із гравцями, а після поєдинку дав інтерв'ю зі сльозами в очах.

Ханс-Дитер Флик
Ганс-Дітер Флік після перемоги над "Реалом". Фото: Reuters/Nacho Doce

Що Флік сказав після завоювання титулу

"Я не забуду цей день. Усе почалося вранці, коли я дізнався про смерть батька. Але клуб мене підтримав, і я дуже за це вдячний. Я не був один сьогодні. Гравці провели фантастичний матч і обіграли сильного суперника. Це неймовірно: завоювати титул цього сезону в такому поєдинку", — заявив Флік.

Читайте також:

Це лише другий випадок в історії, коли чемпіонство в Іспанії було завойовано в матчі "Барселони" і "Реала". Уперше це сталося 1932-го року, коли "бланкос" зіграли внічию з каталонцями (2:2) і стали чемпіонами. Нині "синьо-гранатові" повторили те досягнення "Реала".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE показали, який вигляд має дружина одного з лідерів "Барселони" Рафіньї.

Раніше Новини.LIVE цитували Тайсона Ф'юрі, який попросив у Турки третій бій проти Олександра Усика.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Барселона Іспанська Ла Ліга Ханс-Дітер Флік
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації