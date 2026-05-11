Флик не сдержал эмоций после победы Барселоны над Реалом

Ханс-Дитер Флик после матча.

Каталонская "Барселона" досрочно завоевала чемпионский титул в сезоне 2025/26. Это произошло в рамках 25-го тура на стадионе "Камп Ноу". Голы в победном матче забили Маркус Рэшфорд и Ферран Торрес.

Для наставника "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика день получился сложным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Накануне "Эль Класико" стало известно о том, что главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик потерял отца. Трагическая новость заставла немецкого специалиста во время подготовки команды к поединку. Ему было сложно справиться с эмоциями, но тренер заявил, что продолжит работать с "Барсой" в этот день.

Флик наблюдал за игрой со скамейки запасных, хотя и был более сдержан, чем обычно. Несмотря на это, он радовался победе в чемпионате Испании вместе с игроками, а после поединка дал интервью со слезами в глазах.

Ханс-Дитер Флик после победы над "Реалом".

Что Флик сказал после завоевания титула

"Я не забуду этот день. Все началось утром, когда я узнал о смерти отца. Но клуб меня поддержал, и я очень за это благодарен. Я не был один сегодня. Игроки провели фантастический матч и обыграли сильного соперника. Это невероятно: завоевать титул на этом сезоне в таком поединке", — заявил Флик.

Это всего второй случай в истории, когда чемпионство в Испании было завоевано в матче "Барселоны" и "Реала". Впервые это произошло в 1932-м году, когда "бланкос" сыграли вничью с каталонцами (2:2) и стали чемпионами. Сейчас "сине-гранатовые" повторили то достижение "Реала".

