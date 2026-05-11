Усик уже согласился на третий бой с Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри сравнил Александр Усика с кульнарным блюдом. Он пообещал "съесть" украинца, словно кролика. Таким образом "Цыганский король" вызвал соперника на новый бой.

Александр Усик не стал затягивать с ответом бывшему чемпиону, сообщают Новини.LIVE.

Представитель сверхтяжелого веса Тайсон Фьюри продолжает готовиться к противостоянию с Энтони Джошуа, которое станет одним из главных событий года в боксе. Но при этом экс-чемпион уже думает о следующем поединке.

Тайсон Фьюри бросил вызов Александру Усику. Он записал сообщение, в котором попросил Турки Аль аш-Шейха организовать новый бой с украинцем. Британец заявил, что на этот раз не сомневается в своей победе.

Как Усик ответил Фьюри

Александр отреагировал на традиицонно дерзкое заявление Тайсона уже на следующий день. Украинец записал свое видео, где с улыбкой назвал британца своим другом.

"Привет, брат. Я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия — где угодно. Давай! "Жадное пузо" — мой друг", — заявил Усик.

Этот поединок станет возможным только после того, как соперники проведут запланированные бои. Александр Усик 23 мая в Египте будет противостоянть кикбоксеру Рико Верхувену, а Тайсон Фьюри встретится на ринге с Энтони Джошуа в октябре или ноябре 2026 года.

