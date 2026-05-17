Хргович жорстко переміг Аллена в Англії

Хргович неочікувано легко розгромив Аллена

Дата публікації: 17 травня 2026 01:54
Аллен та Хргович після бою. Фото: Matchroom Boxing

Хорватський супертяж Філіп Хргович здобув упевнену дострокову перемогу над британцем Девідом Алленом. Бій був головною подією шоу в англійському Донкастері на арені Keepmoat Stadium.

Хргович достроково переміг Аллена

Хргович із перших секунд захопив ініціативу та почав тиснути на суперника. Уже в першому раунді хорват затиснув британця біля канатів і регулярно влучав важкими ударами. Аллен намагався відповідати розмашистими оверхендами, однак більшість його ударів не досягали цілі.

У другому раунді перевага фаворита стала ще помітнішою. Хргович продовжував методично розбивати суперника, тоді як Аллен дедалі більше зосереджувався на захисті.

Розв’язка настала у третьому раунді. Хргович знову затиснув Аллена біля канатів та провів серію важких ударів, після чого команда британця відмовилася від продовження бою.

Результат бою: Хргович переміг Аллена технічним нокаутом у третьому раунді.

Для Хрговича це вже 20-та перемога у професійній кар’єрі. Хорватський супертяж також здобув 15-ту дострокову перемогу. У нього також одна поразка.

Девід Аллен зазнав дев’ятої поразки у кар’єрі. Британець також має 25 перемог, 20 з яких — нокаутом, а також дві нічиї.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що український боксер Карен Чухаджян програв відбірковий поєдинок за право битися за чемпіонський титул IBF.

Також Новини.LIVE інформ ував, що за підтримки Олександра Усика в Україні планують відновити 100 боксерських залів.

Філіп Хргович суперважка вага професійний бокс
Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
