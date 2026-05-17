Хргович жорстко переміг Аллена в Англії

Хорватський супертяж Філіп Хргович здобув упевнену дострокову перемогу над британцем Девідом Алленом. Бій був головною подією шоу в англійському Донкастері на арені Keepmoat Stadium.

Хргович із перших секунд захопив ініціативу та почав тиснути на суперника. Уже в першому раунді хорват затиснув британця біля канатів і регулярно влучав важкими ударами. Аллен намагався відповідати розмашистими оверхендами, однак більшість його ударів не досягали цілі.

У другому раунді перевага фаворита стала ще помітнішою. Хргович продовжував методично розбивати суперника, тоді як Аллен дедалі більше зосереджувався на захисті.

Розв’язка настала у третьому раунді. Хргович знову затиснув Аллена біля канатів та провів серію важких ударів, після чого команда британця відмовилася від продовження бою.

Результат бою: Хргович переміг Аллена технічним нокаутом у третьому раунді.

Для Хрговича це вже 20-та перемога у професійній кар’єрі. Хорватський супертяж також здобув 15-ту дострокову перемогу. У нього також одна поразка.

Девід Аллен зазнав дев’ятої поразки у кар’єрі. Британець також має 25 перемог, 20 з яких — нокаутом, а також дві нічиї.