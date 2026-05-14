За сприяння Усика в Україні відновлять 100 боксерських залів

Дата публікації: 14 травня 2026 23:59
Усик став амбасадором нового проєкту в Україні, який відновить спортзали
Олександр Усик. Фото: Reuters

В Україні офіційно стартував національний проєкт розвитку боксу "Нація сильних", який має на меті підтримку молодих спортсменів та розвиток спортивної інфраструктури.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Націю сильних".

Амбасадором проєкту став чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик. Український боксер братиме участь у ключових подіях ініціативи та підтримуватиме її стратегічний розвиток.

Усик відновлюватиме боксерські зали

Організатором проєкту виступила Usyk Foundation у партнерстві з платформою Ready to Fight, промоутерською компанією Usyk17 Promotions та Федерацією боксу України. Саме ці структури відповідатимуть за цифрову інтеграцію, розвиток боксерської спільноти та взаємодію з регіональними осередками.

Одним із головних напрямків "Нації сильних" стане відновлення спортивної інфраструктури. У межах програми планують реконструювати та відкрити 100 боксерських залів у різних регіонах країни. Ініціатори наголошують, що це дозволить забезпечити дітей, підлітків і дорослих сучасними умовами для занять спортом.

Також проєкт передбачає запуск спеціального стипендіального фонду. Щомісячну фінансову підтримку отримуватимуть 100 тренерів та 200 спортсменів. Крім цього, програма включатиме навчання для підвищення кваліфікації, бонуси за міжнародні досягнення та допомогу з покриттям витрат на тренування й участь у турнірах.

Андрій Андрущак - Редактор
