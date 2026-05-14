Усик стал амбассадором нового проекта в Украине, который восстановит спортзалы

В Украине официально стартовал национальный проект развития бокса "Нация сильных", который имеет целью поддержку молодых спортсменов и развитие спортивной инфраструктуры.

Амбассадором проекта стал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик. Украинский боксер будет участвовать в ключевых событиях инициативы и поддерживать ее стратегическое развитие.

Усик будет восстанавливать боксерские залы

Организатором проекта выступила Usyk Foundation в партнерстве с платформой Ready to Fight, промоутерской компанией Usyk17 Promotions и Федерацией бокса Украины. Именно эти структуры будут отвечать за цифровую интеграцию, развитие боксерского сообщества и взаимодействие с региональными ячейками.

Одним из главных направлений "Нации сильных" станет восстановление спортивной инфраструктуры. В рамках программы планируют реконструировать и открыть 100 боксерских залов в разных регионах страны. Инициаторы отмечают, что это позволит обеспечить детей, подростков и взрослых современными условиями для занятий спортом.

Также проект предусматривает запуск специального стипендиального фонда. Ежемесячную финансовую поддержку будут получать 100 тренеров и 200 спортсменов. Кроме этого, программа будет включать обучение для повышения квалификации, бонусы за международные достижения и помощь с покрытием расходов на тренировки и участие в турнирах.