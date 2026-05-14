WBA ухвалила рішення щодо бою Усика з Верхувеном

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) дозволила Олександру Усику провести захист чемпіонського титулу у бою проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена. Поєдинок запланований на 23 травня.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на рішення WBA.

У WBA підтвердили, що бій матиме статус офіційного захисту титулу для українського чемпіона. У разі перемоги Усик збереже чемпіонський пояс WBA у надважкій вазі.

Водночас у випадку поразки українця WBA перегляне чемпіонський статус Усика та ухвалить окреме рішення щодо подальшої долі титулу.

При цьому сам Верхувен не зможе стати чемпіоном світу WBA навіть у разі перемоги над Усиком. Причиною є те, що нідерландець не входить до рейтингу організації, оскільки він не виступає у професійному боксі на постійній основі.

Верхувен є одним із найуспішніших кікбоксерів сучасності. Нідерландець багато років домінує у Glory в надважкій вазі та регулярно захищає чемпіонський титул організації.

Для Усика цей поєдинок стане одним із найнестандартніших викликів у кар’єрі. Українець залишається непереможеним на професійному рингу та володіє титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

