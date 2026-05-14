WBA приняла решение по бою Усика с Верхувеном

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила Александру Усику провести защиту чемпионского титула в бою против звезды кикбоксинга Рико Верхувена. Поединок запланирован на 23 мая.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на решение WBA.

WBA официально санкционировала бой Усика с Верхувеном

В WBA подтвердили, что бой будет иметь статус официальной защиты титула для украинского чемпиона. В случае победы Усик сохранит чемпионский пояс WBA в супертяжелом весе.

В то же время в случае поражения украинца WBA пересмотрит чемпионский статус Усика и примет отдельное решение о дальнейшей судьбе титула.

При этом сам Верхувен не сможет стать чемпионом мира WBA даже в случае победы над Усиком. Причиной является то, что голландец не входит в рейтинг организации, поскольку он не выступает в профессиональном боксе на постоянной основе.

Читайте также:

Верхувен является одним из самых успешных кикбоксеров современности. Голландец много лет доминирует в Glory в супертяжелом весе и регулярно защищает чемпионский титул организации.

Для Усика этот поединок станет одним из самых нестандартных вызовов в карьере. Украинец остается непобежденным на профессиональном ринге и владеет титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что невеста Криштиану Роналду привлекла внимание новой фотосессией в бикини, продемонстрировав идеальную физическую форму.

Также Новини.LIVE информировал, что с украинского футболиста сняли бронь из-за затянутых переговоров по новому контракту.