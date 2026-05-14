WBA приняла решение по бою Усика с Верхувеном

В бою Усик — Верхувен будет разыгран еще один титул
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила Александру Усику провести защиту чемпионского титула в бою против звезды кикбоксинга Рико Верхувена. Поединок запланирован на 23 мая.

В WBA подтвердили, что бой будет иметь статус официальной защиты титула для украинского чемпиона. В случае победы Усик сохранит чемпионский пояс WBA в супертяжелом весе.
В то же время в случае поражения украинца WBA пересмотрит чемпионский статус Усика и примет отдельное решение о дальнейшей судьбе титула.
При этом сам Верхувен не сможет стать чемпионом мира WBA даже в случае победы над Усиком. Причиной является то, что голландец не входит в рейтинг организации, поскольку он не выступает в профессиональном боксе на постоянной основе.
Верхувен является одним из самых успешных кикбоксеров современности. Голландец много лет доминирует в Glory в супертяжелом весе и регулярно защищает чемпионский титул организации.
Для Усика этот поединок станет одним из самых нестандартных вызовов в карьере. Украинец остается непобежденным на профессиональном ринге и владеет титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
