Усик включив Ф'юрі до списку найкращих боксерів світу

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі під час битви поглядів. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпіон світу Олександр Усик за півтора тижні до бою з Ріко Верхувеном відповів на запитання про найкращих боксерів світу. Йдеться про спортсменів без прив'язки до конкретної ваги. У списку опинилися колишні суперники українця.

Також Усик спрогнозував, хто домінуватиме в надважкій вазі після його відходу.

Український чемпіон Олександр Усик визначив боксерів, яких вважає найкращими у світі незалежно від вагової категорії. У списку опинилися Шакур Стівенсон, Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд, а також колишні суперники українця Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі, якого чемпіон традиційно назвав "жадібним пузом".

Майбутнє надважкої ваги

Також Олександр Усик назвав боксера, який домінуватиме в хевівейті після того, як українець піде на пенсію. Йдеться про 36-річного Ентоні Джошуа, якого нинішній чемпіон уже перемагав.

Усик вірить у те, що британець зможе повернутися на вершину рейтингу. Олександр заявив, що Ентоні наполегливо працює заради цього, і назвав його машиною. Джошуа останніми тижнями тренується разом з Усиком.

