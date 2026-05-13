Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності

Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 17:49
Усик включив Ф'юрі до списку найкращих боксерів світу
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі під час битви поглядів. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпіон світу Олександр Усик за півтора тижні до бою з Ріко Верхувеном відповів на запитання про найкращих боксерів світу. Йдеться про спортсменів без прив'язки до конкретної ваги. У списку опинилися колишні суперники українця.

Також Усик спрогнозував, хто домінуватиме в надважкій вазі після його відходу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на DAZN.

Український чемпіон Олександр Усик визначив боксерів, яких вважає найкращими у світі незалежно від вагової категорії. У списку опинилися Шакур Стівенсон, Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд, а також колишні суперники українця Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі, якого чемпіон традиційно назвав "жадібним пузом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майбутнє надважкої ваги

Також Олександр Усик назвав боксера, який домінуватиме в хевівейті після того, як українець піде на пенсію. Йдеться про 36-річного Ентоні Джошуа, якого нинішній чемпіон уже перемагав.

Усик вірить у те, що британець зможе повернутися на вершину рейтингу. Олександр заявив, що Ентоні наполегливо працює заради цього, і назвав його машиною. Джошуа останніми тижнями тренується разом з Усиком.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про несподівану смерть у розквіті років відомого українського чемпіона.

Також Новини.LIVE повідомляли про рішення Марсело Б'єлси не брати ветерана Луїса Суареса на чемпіонат світу у складі збірної Уругваю. 

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації