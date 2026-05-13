Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик назвал пятерку лучших боксеров современности

Усик назвал пятерку лучших боксеров современности

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 17:49
Усик включил Фьюри в список лучших боксеров мира
Александр Усик и Тайсон Фьюри во время битвы взглядов. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира Александра Усик за полторы недели до боя с Рико Верхувеном ответил на вопрос о лучших боксерах мира. Речь идет о спортсменах без привязки к конкретному весу. В списке оказались бывшие соперники украинца. 

Также Усик спрогнозировал, кто будет доминировать в сверхтяжелом весе после его ухода, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на DAZN

Украинский чемпион Александр Усик определил боксеров, который считает лучшими в мире вне зависимости от весовой категории. В списке оказались Шакур Стивенсон, Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд, а также бывшие соперники украинца Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, которого чемпион традиционно назвал "жадным пузом". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будущее сверхтяжелого веса 

Также Александр Усик назвал боксера, который будет доминировать в хэвивейте после того, как украинец уйдет на пенсию. Речь идет о 36-летнем Энтони Джошуа, которого нынешний чемпион уже побеждал. 

Усик верит в то, что британец сможет вернуться на вершину рейтинга. Александр заявил, что Энтони упорно работает ради этого, и назвал его машиной. Джошуа в последние недели тренируется вместе с Усиком. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о неожиданной смерти в расцвете лет известного украинского чемпиона. 

Также Новини.LIVE сообщали о решении Марсело Бьелсы не брать ветерана Луиса Суареса на чемпионат мира в составе сборной Уругвая. 

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации