Усик включил Фьюри в список лучших боксеров мира

Александр Усик и Тайсон Фьюри во время битвы взглядов. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира Александра Усик за полторы недели до боя с Рико Верхувеном ответил на вопрос о лучших боксерах мира. Речь идет о спортсменах без привязки к конкретному весу. В списке оказались бывшие соперники украинца.

Также Усик спрогнозировал, кто будет доминировать в сверхтяжелом весе после его ухода, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.

Украинский чемпион Александр Усик определил боксеров, который считает лучшими в мире вне зависимости от весовой категории. В списке оказались Шакур Стивенсон, Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд, а также бывшие соперники украинца Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, которого чемпион традиционно назвал "жадным пузом".

Будущее сверхтяжелого веса

Также Александр Усик назвал боксера, который будет доминировать в хэвивейте после того, как украинец уйдет на пенсию. Речь идет о 36-летнем Энтони Джошуа, которого нынешний чемпион уже побеждал.

Усик верит в то, что британец сможет вернуться на вершину рейтинга. Александр заявил, что Энтони упорно работает ради этого, и назвал его машиной. Джошуа в последние недели тренируется вместе с Усиком.

