Сборная Уругвая решила не брать Луиса Суареса на ЧМ-2026

Луис Суарес в MLS. Фото: Reuters/Sam Navarro

Один из звездных форвардов XXI века Луис Суарес не сможет принять участия в чемпионате мира-2026. Он предпринял попытку попасть на Мундиаль, но потерпел фиаско. Сборная Уругвая не возьмет ветерана на турнир.

Тренер Марсело Бьелса решил обойтись без услуг опытного футболиста, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Родри Васкеса в соцсети X.

Луис Суарес официально объявил об окончании карьеры в сборной Уругвая в 2024 году. Однако недавно у 39-летнего нападающего появилась идея о "последнем танце". Имеет в виду поездка на ЧМ-2026 в составе национальной команды.

Луис Суарес празднует гол в компании Лео Месси и других игроков "Интера". Фото: Reuters/Rob Gray

Суареса на Мундиале не будет

Форвард предложил свои услуги главному тренеру сборной Уругвая, аргентинцу Марсело Бьелсе. Однако было принято решение обойтись на Кубке Мира без помощи Луиса Суареса. Он не попал в предварительный расширенный список "Чарруас" на турнир.

Бывший форвард "Аякса", "Ливерпуля" и "Барселоны" является лучшим бомбардиром сборной Уругвая. В активе Луиса Суареса 69 голов. Вместе с национальной командой он дошел до полуфинала на ЧМ-2010, а также завоевал Кубок Америки в 2011 году.

