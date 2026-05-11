Вероятность терактов во время ЧМ-2026 резко выросла

Матчи ЧМ-2026 подвергаются повышенному риску терактов
В США готовы усилить меры безопасности во время чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Америке, Канаде и Мексике. Охранять Кубок Мира будет беспрецедентное количество полицейских.
Угроза терактов во время турнира в последние месяцы выросла, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.
Эксперты по безопасности оценивают риск проведения терактов во время Мундиаля в 85%. Это самый высокий показатель за последние годы. Причина заключается в нестабильно обстановке на Близком Востоке. Война США и Израиля с Ираном может повлиять на безопасность во время ЧМ-2026.
Как избежать трагедии на Кубке Мира
Представители правоохранительных органов больше всего опасаются так называемых "одиночек". Это потенциальные террористы, которые могут спланировать и осуществить теракт самостоятельно.
Также существует риск активизации "спящих ячеек" боевиков с Ближнего Востока и других государств на территории США. Особую тревогу вызывают возможные атаки радикальных исламистских групп, кибератаки и атаки дронов. Опасения существуют и по поводу уязвимости фан-зон, транспорта, гостиниц и массовых мероприятий вокруг матчей.
В связи с этим на территории США, Мексики и Канады будут предприняты экстренные меры безопасности. Количество правоохранителей вырастет более, чем вдвое по сравнению с предыдущим турниром. Охранять безопасность болельщиков и участников турнира будут также и представители спецслужб из разных стран мира.
