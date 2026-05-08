Шакира представила официальный гимн Кубка Мира-2026

Дата публикации 8 мая 2026 15:25
Шакира выпустит официальный гимн ЧМ-2026: смотреть видео
Шакира во время выступления в Бразилии. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Колумбийская певица Шакира представила фрагмент официальной песни чемпионата мира по футболу 2026 года. Новый трек получил название "Dai Dai" и был записан совместно с нигерийским артистом Burna Boy. Полноценный релиз композиции на стриминговых сервисах запланирован на 14 мая.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике c 11 июня по 19 июля, напоминают Новини.LIVE.

Шакира снова стала частью чемпионата мира

Для колумбийской звезды это уже второй опыт создания официальной песни мирового первенства. В 2010 году ее композиция "Waka Waka (This Time for Africa)" стала главным музыкальным символом чемпионата мира в Южной Африке и набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube. Новый проект объединяет латинскую музыку и афробит, а съемки клипа на песню "Dai Dai" прошли на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

Нигерийский исполнитель Burna Boy является обладателем премии Grammy и одним из самых популярных представителей африканской сцены последних лет. Организаторы турнира рассчитывают, что новый трек повторит глобальный успех "Waka Waka" и станет одним из главных музыкальных символов чемпионата мира 2026 года. Официальная презентация песни состоится незадолго до старта международной рекламной кампании турнира.

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
