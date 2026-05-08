Шакіра представила офіційний гімн Кубка Світу-2026

Шакіра представила офіційний гімн Кубка Світу-2026

Дата публікації: 8 травня 2026 15:25
Шакіра випустить офіційний гімн ЧС-2026: дивитись відео
Шакіра під час виступу в Бразилії. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Колумбійська співачка Шакіра представила фрагмент офіційної пісні чемпіонату світу з футболу 2026 року. Новий трек отримав назву "Dai Dai" і був записаний спільно з нігерійським артистом Burna Boy. Повноцінний реліз композиції на стримінгових сервісах заплановано на 14 травня.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня, нагадують Новини.LIVE.

Шакіра знову стала частиною чемпіонату світу

Для колумбійської зірки це вже другий досвід створення офіційної пісні світової першості. У 2010 році її композиція "Waka Waka (This Time for Africa)" стала головним музичним символом чемпіонату світу в Південній Африці та набрала понад чотири мільярди переглядів на YouTube. Новий проєкт об'єднує латинську музику та афробіт, а зйомки кліпу на пісню "Dai Dai" відбулися на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро.

Нігерійський виконавець Burna Boy є володарем премії Grammy і одним із найпопулярніших представників африканської сцени останніх років. Організатори турніру розраховують, що новий трек повторить глобальний успіх "Waka Waka" і стане одним із головних музичних символів чемпіонату світу 2026 року. Офіційна презентація пісні відбудеться незадовго до старту міжнародної рекламної кампанії турніру.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
