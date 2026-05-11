Імовірність терактів під час ЧС-2026 різко зросла

США готуються до Кубка Світу-2026.

У США готові посилити заходи безпеки під час чемпіонату світу з футболу. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в Америці, Канаді та Мексиці. Охороняти Кубок Світу буде безпрецедентна кількість поліцейських.

Загроза терактів під час турніру останніми місяцями зросла, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Експерти з безпеки оцінюють ризик проведення терактів під час Мундіалю у 85%. Це найвищий показник за останні роки. Причина полягає в нестабільній обстановці на Близькому Сході. Війна США та Ізраїлю з Іраном може вплинути на безпеку під час ЧС-2026.

Забезпечення безпеки в США.

Як уникнути трагедії на Кубку Світу

Представники правоохоронних органів найбільше побоюються так званих "одинаків". Це потенційні терористи, які можуть спланувати та здійснити теракт самостійно.

Також існує ризик активізації "сплячих осередків" бойовиків з Близького Сходу та інших держав на території США. Особливу тривогу викликають можливі атаки радикальних ісламістських груп, кібератаки та атаки дронів. Побоювання існують і з приводу вразливості фан-зон, транспорту, готелів і масових заходів навколо матчів.

У зв'язку з цим на території США, Мексики та Канади буде вжито екстрених заходів безпеки. Кількість правоохоронців зросте більш ніж удвічі порівняно з попереднім турніром. Охороняти безпеку вболівальників та учасників турніру будуть також і представники спецслужб із різних країн світу.

