Головна Спорт Матчі ЧС-2026 піддаються підвищеному ризику терактів

Дата публікації: 11 травня 2026 15:15
Імовірність терактів під час ЧС-2026 різко зросла
США готуються до Кубка Світу-2026. Фото: Reuters/Brendan McDermid

У США готові посилити заходи безпеки під час чемпіонату світу з футболу. Турнір відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в Америці, Канаді та Мексиці. Охороняти Кубок Світу буде безпрецедентна кількість поліцейських.

Загроза терактів під час турніру останніми місяцями зросла, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Експерти з безпеки оцінюють ризик проведення терактів під час Мундіалю у 85%. Це найвищий показник за останні роки. Причина полягає в нестабільній обстановці на Близькому Сході. Війна США та Ізраїлю з Іраном може вплинути на безпеку під час ЧС-2026.

Американский полицейский
Забезпечення безпеки в США. Фото: Reuters/Mike Segar

Як уникнути трагедії на Кубку Світу

Представники правоохоронних органів найбільше побоюються так званих "одинаків". Це потенційні терористи, які можуть спланувати та здійснити теракт самостійно.

Також існує ризик активізації "сплячих осередків" бойовиків з Близького Сходу та інших держав на території США. Особливу тривогу викликають можливі атаки радикальних ісламістських груп, кібератаки та атаки дронів. Побоювання існують і з приводу вразливості фан-зон, транспорту, готелів і масових заходів навколо матчів.

У зв'язку з цим на території США, Мексики та Канади буде вжито екстрених заходів безпеки. Кількість правоохоронців зросте більш ніж удвічі порівняно з попереднім турніром. Охороняти безпеку вболівальників та учасників турніру будуть також і представники спецслужб із різних країн світу.

Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
