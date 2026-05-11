Нико Уильямс получил травму и может пропустить ЧМ-2026

Нико Уильямс на тренировке.

Ведущий футболист "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс столкнулся с проблемами за месяц до начала чемпионата мира по футболу. Лидер сборной Испании травмировался в матче Ла Лиги. Футболист не смог довести матч своей команды до конца.

Уильямсу предстоит пройти углубленное медобследование, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" принял "Валенсию". У хозяев поля отсутствовала турнирная мотивация, в этом сезоне команда Эрнесто Вальверде занимает 9 место в турнирной таблице. Однако результат матча принес "Атлетику" двойное разочарование.

Нико Уильямс во время атаки.

Травма Нико Уильямса

На 36-й минуте поединка лидер команды из Бильбао получил повреждение. Нико Уильямс попросил замену и во время ухода с поля повторял фразу "Не может быть". Футболист рискует пропустить ЧМ-2026, если его травма окажется более серьезной, чем мышечное повреждение.

Нико Уильямс перед стартом нынешнего сезона мог перейти в "Барселону", но решил остаться в "Атлетике", воспитанником которого он является. В итоге каталонцы завоевали чемпионский титул, а полузащитник столкнулся с проблемами.

