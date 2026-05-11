Лидер сборной Испании рискует пропустить Кубок Мира-2026

Лидер сборной Испании рискует пропустить Кубок Мира-2026

Ua ru
Дата публикации 11 мая 2026 11:41
Нико Уильямс получил травму и может пропустить ЧМ-2026
Нико Уильямс на тренировке. Фото: Reuters/Juan Barbosa

Ведущий футболист "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс столкнулся с проблемами за месяц до начала чемпионата мира по футболу. Лидер сборной Испании травмировался в матче Ла Лиги. Футболист не смог довести матч своей команды до конца. 

Уильямсу предстоит пройти углубленное медобследование, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca.  

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Атлетик" принял "Валенсию". У хозяев поля отсутствовала турнирная мотивация, в этом сезоне команда Эрнесто Вальверде занимает 9 место в турнирной таблице. Однако результат матча принес "Атлетику" двойное разочарование.  

Нико Уильямс
Нико Уильямс во время атаки. Фото: Reuters/Vincent West

Травма Нико Уильямса 

На 36-й минуте поединка лидер команды из Бильбао получил повреждение. Нико Уильямс попросил замену и во время ухода с поля повторял фразу "Не может быть". Футболист рискует пропустить ЧМ-2026, если его травма окажется более серьезной, чем мышечное повреждение. 

Нико Уильямс перед стартом нынешнего сезона мог перейти в "Барселону", но решил остаться в "Атлетике", воспитанником которого он является. В итоге каталонцы завоевали чемпионский титул, а полузащитник столкнулся с проблемами. 

Сборная Испании по футболу Нико Уильямс Атлетик Бильбао
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
