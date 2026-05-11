Ніко Вільямс отримав травму і може пропустити ЧС-2026

Ніко Вільямс на тренуванні. Фото: Reuters/Juan Barbosa

Провідний футболіст "Атлетика" з Більбао Ніко Вільямс зіткнувся з проблемами за місяць до початку чемпіонату світу з футболу. Лідер збірної Іспанії травмувався в матчі Ла Ліги. Футболіст не зміг довести матч своєї команди до кінця.

Вільямсу належить пройти поглиблене медобстеження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

У рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії "Атлетік" приймав "Валенсію". У господарів поля була відсутня турнірна мотивація, цього сезону команда Ернесто Вальверде посідає 9 місце в турнірній таблиці. Однак результат матчу приніс "Атлетіку" подвійне розчарування.

Ніко Вільямс під час атаки. Фото: Reuters/Vincent West

Травма Ніко Вільямса

На 36-й хвилині поєдинку лідер команди з Більбао зазнав ушкодження. Ніко Вільямс попросив заміну і під час відходу з поля повторював фразу "Не може бути". Футболіст ризикує пропустити ЧС-2026, якщо його травма виявиться серйознішою, ніж м'язове ушкодження.

Ніко Вільямс перед стартом нинішнього сезону міг перейти в "Барселону", але вирішив залишитися в "Атлетику", вихованцем якого він є. У підсумку каталонці завоювали чемпіонський титул, а півзахисник зіткнувся з проблемами.

