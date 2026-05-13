Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В Уругваї ухвалили важливе рішення щодо Суареса перед ЧС-2026

В Уругваї ухвалили важливе рішення щодо Суареса перед ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 11:22
Збірна Уругваю вирішила не брати Луїса Суареса на ЧС-2026
Луїс Суарес у MLS. Фото: Reuters/Sam Navarro

Один із зіркових форвардів XXI століття Луїс Суарес не зможе взяти участі в чемпіонаті світу-2026. Він зробив спробу потрапити на Мундіаль, але зазнав фіаско. Збірна Уругваю не візьме ветерана на турнір.

Тренер Марсело Б'єлса вирішив обійтися без послуг досвідченого футболіста, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на журналіста Родрі Васкеса в соцмережі X.

Луїс Суарес офіційно оголосив про закінчення кар'єри у збірній Уругваю 2024 року. Однак нещодавно у 39-річного нападника з'явилася ідея про "останній танець". Мається на увазі поїздка на ЧС-2026 у складі національної команди.

Луис Суарес
Луїс Суарес святкує гол у компанії Лео Мессі та інших гравців "Інтера". Фото: Reuters/Rob Gray

Суареса на Мундіалі не буде

Форвард запропонував свої послуги головному тренеру збірної Уругваю, аргентинцю Марсело Б'єлсі. Однак було прийнято рішення обійтися на Кубку Світу без допомоги Луїса Суареса. Він не потрапив до попереднього розширеного списку "Чарруас" на турнір.

Колишній форвард "Аякса", "Ліверпуля" та "Барселони" є найкращим бомбардиром збірної Уругваю. В активі Луїса Суареса 69 голів. Разом із національною командою він дійшов до півфіналу на ЧС-2010, а також завоював Кубок Америки в 2011 році.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про намір Василя Ломаченка знову вийти на ринг і провести поєдинок із сильним суперником.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що іспанську "Жирону", за яку виступають 4 українці, можуть понизити в класі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ЧС-2026 з футболу Інтер Маямі Луїс Суарес
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації