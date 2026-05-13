Збірна Уругваю вирішила не брати Луїса Суареса на ЧС-2026

Луїс Суарес у MLS. Фото: Reuters/Sam Navarro

Один із зіркових форвардів XXI століття Луїс Суарес не зможе взяти участі в чемпіонаті світу-2026. Він зробив спробу потрапити на Мундіаль, але зазнав фіаско. Збірна Уругваю не візьме ветерана на турнір.

Тренер Марсело Б'єлса вирішив обійтися без послуг досвідченого футболіста, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на журналіста Родрі Васкеса в соцмережі X.

Луїс Суарес офіційно оголосив про закінчення кар'єри у збірній Уругваю 2024 року. Однак нещодавно у 39-річного нападника з'явилася ідея про "останній танець". Мається на увазі поїздка на ЧС-2026 у складі національної команди.

Форвард запропонував свої послуги головному тренеру збірної Уругваю, аргентинцю Марсело Б'єлсі. Однак було прийнято рішення обійтися на Кубку Світу без допомоги Луїса Суареса. Він не потрапив до попереднього розширеного списку "Чарруас" на турнір.

Колишній форвард "Аякса", "Ліверпуля" та "Барселони" є найкращим бомбардиром збірної Уругваю. В активі Луїса Суареса 69 голів. Разом із національною командою він дійшов до півфіналу на ЧС-2010, а також завоював Кубок Америки в 2011 році.

