Головна Спорт

Карвахаль та Мората не включені до заявки збірної Іспанії на ЧС-2026

Дата публікації: 13 травня 2026 10:43
Мората пропустить ЧС-2026, Ямаль та Вільямс поїдуть на турнір
Альваро Мората в чемпіонаті Італії. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте представив розширену заявку на участь у Кубку Світу. До неї увійшло 55 гравців. Кілька зірок національної команди пропустять турнір.

Де ла Фуенте пояснив своє рішення в інтерв'ю Diario AS, повідомляють Новини.LIVE.

Два футболісти з багаторічним стажем виступів за збірну Іспанії пропустять ЧС-2026. Йдеться про захисника "Реала" Дані Карвахале і форварда італійського "Комо" Альваро Морату. Тренерський штаб команди пояснив рішення тим, що обидва гравці пропустили значну частину сезону через травми.

Альваро Мората зіграв в Італії лише 28 матчів, у яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Форвард пропустив частину сезону через розрив м'яза. Досвідчений ветеран перемагав із "червоною фурією" на Євро-2024, а також у Лізі Націй-2023.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль із кубком переможця Ла-Ліги. Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль потрапив у заявку

Лідер каталонської "Барселони" отримає шанс зіграти на ЧС-2026. Ламін Ямаль пропустив кінцівку сезону в Ла-Лізі через частковий розрив м'язів лівої ноги, проте він зуміє відновитися до другого матчу в груповому етапу Мундіалю.

Також на Кубок Світу поїдуть футболіст лондонського "Арсеналу" Мікель Меріно та лідер "Атлетика" Ніко Вільямс. Обидва гравці зараз травмовані, але встигнуть відновитися перед ЧС-2026.

Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу Ламін Ямал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
