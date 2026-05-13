Мората пропустит ЧМ-2026, Ямаль и Уильямс поедут на турнир

Альваро Мората в чемпионате Италии. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте представил расширенную заявку на участие в Кубке Мира. В нее вошло 55 игроков. Несколько звезд национальной команды пропустят турнир.

Де ла Фуэнте объяснил свое решение в интервью Diario AS, сообщают Новини.LIVE.

Два футболиста с многолетним стажем выступлений за сборную Испании пропустят ЧМ-2026. Речь идет о защитнике "Реала" Дани Карвахале и форварде итальянского "Комо" Альваро Морате. Тренерский штаб команды объяснил решение тем, что оба игрока пропустили значительную часть сезона из-за травм.

Альваро Мората сыграл в Италии только 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Форвард пропустил часть сезона из-за разрыва мышцы. Опытный ветеран побеждал с "красной фурией" на Евро-2024, а также в Лиге Наций-2023.

Ламин Ямаль с кубком победителя Ла Лиги. Фото: Reuters/Albert Gea

Ямаль попал в заявку

Лидер каталонской "Барселоны" получит шанс сыграть на ЧМ-2026. Ламин Ямаль пропустил концовку сезона в Ла Лиге из-за частичного разрыва мышц левой ноги, однако он сумеет восстановиться ко второму матчу в групповом этам Мундиаля.

Также на Кубок Мира поедут футболист лондонского "Арсенала" Микель Мерино и лидер "Атлетика" Нико Уильямс. Оба игрока сейчас травмированы, но успеют восстановиться перед ЧМ-2026.

