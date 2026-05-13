На 38 году жизни умер член сборной Украины по стрельбе

Юрий Гавелко во время турнира. Фото: УНИАН

В возрасте 37 лет ушел из жизни мастер спорта Украины международного класса по стрельбе из лука Юрий Гавелко. Причина смерти официально пока не называется. Гавелко был членом национальной сборной Украины, тренером и призером крупных международных соревнований.

О смерти спортсмена сообщила Львовская федерация стрельбы из лука, информируют Новини.LIVE.

Юрий Гавелко являлся серебряным призером чемпионата Европы 2019 года в командных соревнованиях вместе с олимпийским чемпионом Виктором Рубаном. Также украинец становился вице-чемпионом мира среди юниоров в личном турнире и завоевывал бронзовую медаль в командных соревнованиях.

В 2019 году спортсмен представлял Украину на Европейских играх в Минске, где занял восьмое место в индивидуальном турнире и десятое в миксте с Вероникой Марченко.

Украинский спортсмен Юрий Гавелко. Фото: УНИАН

После завершения активной карьеры Юрий Гавелко продолжал работать тренером и занимался подготовкой молодых спортсменов. Его ученики и коллеги называли его человеком большого сердца и отмечали преданность спорту. Среди воспитанников Гавелко была дочь украинского актера и участника команды "V.I.P. Тернополь" Тараса Стадницкого. Во Львовской федерации подчеркнули, что спортсмена запомнят за профессионализм, силу духа и искренность.

В учебно-спортивной базе Министерства обороны Украины СКА Львов заявили, что Гавелко навсегда останется в памяти как надежный товарищ и человек, который поддерживал партнеров по команде.

