На 38 році життя помер член збірної України зі стрільби

Юрій Гавелко під час турніру.

У віці 37 років пішов із життя майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з лука Юрій Гавелко. Причину смерті офіційно поки не називають. Гавелко був членом національної збірної України, тренером і призером великих міжнародних змагань.

Про смерть спортсмена повідомила Львівська федерація стрільби з лука, інформують Новини.LIVE.

Юрій Гавелко був срібним призером чемпіонату Європи 2019 року в командних змаганнях разом з олімпійським чемпіоном Віктором Рубаном. Також українець ставав віцечемпіоном світу серед юніорів в особистому турнірі та завойовував бронзову медаль у командних змаганнях.

У 2019 році спортсмен представляв Україну на Європейських іграх у Мінську, де посів восьме місце в індивідуальному турнірі та десяте в міксті з Веронікою Марченко.

Український спортсмен Юрій Гавелко.

Після завершення активної кар'єри Юрій Гавелко продовжував працювати тренером і займався підготовкою молодих спортсменів. Його учні та колеги називали його людиною великого серця і відзначали відданість спорту. Серед вихованців Гавелка була донька українського актора та учасника команди "V.I.P. Тернопіль" Тараса Стадницького. У Львівській федерації наголосили, що спортсмена запам'ятають за професіоналізм, силу духу та щирість.

У навчально-спортивній базі Міністерства оборони України СКА Львів заявили, що Гавелко назавжди залишиться в пам'яті як надійний товариш і людина, яка підтримувала партнерів по команді.

