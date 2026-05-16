Карен Чухаджян. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian/

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян не зміг здобути перемогу в елімінаторі за титул IBF проти ірландця Педді Донована. Бій відбувся на арені SAP-Arena у німецькому Мангаймі.

Зустріч завершилася перемогою Донована рішенням більшості суддів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Педді Донован — Карен Чухаджян. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

Чухаджян програв Доновану в елімінаторі IBF

Поєдинок розпочався у високому темпі, а Донован діяв другим номером, багато працював на ногах та користувався перевагою у швидкості рук. Чухаджян намагався нав’язати силовий бокс і постійний пресинг, однак українець довго не міг знайти комфортну дистанцію.

Найнебезпечніший момент для Карена стався наприкінці п’ятого раунду, коли він помилився під час атаки та пропустив важкий удар. Українця врятував гонг. Після цього Донован продовжив працювати на контратаках та змушував суперника багато помилятися.

У шостому раунді Чухаджян побував у нокдауні після точної контратаки ірландця. Попри це Карен не відмовився від активного пресингу та намагався переламати хід бою.

Читайте також:

Paddy Donovan DROPS Chukhadzian in round 6 ‼️#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/RfvaPRDL7h — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

Другий нокдаун стався у восьмій трихвилинці. Епізод викликав суперечки, однак рефері відкрив відлік українському боксеру. Після цього Чухаджян провів кілька сильних раундів, успішно працював по корпусу та змушував суперника вступати у розміни.

Was this a knockdown or slip? 🤔#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/9cQ2C4NIJt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

У заключних раундах Донован помітно втомився та часто клінчував, намагаючись втримати перевагу. Чухаджян до останнього йшов уперед та намагався переломити хід бою достроково.

За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Доновану: 115:111, 113:113 та 114:112.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про завдання київського "Динамо" на завершальну частину сезону, про які розповів Олександр Караваєв.

Також Новини.LIVE повідомляв, що один з українських футболістів втратив бронь на тлі перемовин щодо нового контракту.