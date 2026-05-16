Головна Спорт Українець Чухаджян програв відбірковий бій за чемпіонський титул IBF

Дата публікації: 16 травня 2026 10:26
Чухаджян програв Доновану в елімінаторі IBF
Карен Чухаджян. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian/

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян не зміг здобути перемогу в елімінаторі за титул IBF проти ірландця Педді Донована. Бій відбувся на арені SAP-Arena у німецькому Мангаймі.

Зустріч завершилася перемогою Донована рішенням більшості суддів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Педди Донован - Карен Чухаджян
Педді Донован — Карен Чухаджян. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

Чухаджян програв Доновану в елімінаторі IBF

Поєдинок розпочався у високому темпі, а Донован діяв другим номером, багато працював на ногах та користувався перевагою у швидкості рук. Чухаджян намагався нав’язати силовий бокс і постійний пресинг, однак українець довго не міг знайти комфортну дистанцію.

Найнебезпечніший момент для Карена стався наприкінці п’ятого раунду, коли він помилився під час атаки та пропустив важкий удар. Українця врятував гонг. Після цього Донован продовжив працювати на контратаках та змушував суперника багато помилятися.

У шостому раунді Чухаджян побував у нокдауні після точної контратаки ірландця. Попри це Карен не відмовився від активного пресингу та намагався переламати хід бою.

Другий нокдаун стався у восьмій трихвилинці. Епізод викликав суперечки, однак рефері відкрив відлік українському боксеру. Після цього Чухаджян провів кілька сильних раундів, успішно працював по корпусу та змушував суперника вступати у розміни.

У заключних раундах Донован помітно втомився та часто клінчував, намагаючись втримати перевагу. Чухаджян до останнього йшов уперед та намагався переломити хід бою достроково.

За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Доновану: 115:111, 113:113 та 114:112.

професійний бокс українські боксери Карен Чухаджян
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
