Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец Чухаджян проиграл отборочный бой за чемпионский титул IBF

Украинец Чухаджян проиграл отборочный бой за чемпионский титул IBF

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 10:26
Чухаджян проиграл Доновану в элиминаторе IBF
Карен Чухаджян. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian/

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян не смог одержать победу в элиминаторе за титул IBF против ирландца Пэдди Донована. Бой состоялся на арене SAP-Arena в немецком Мангейме.

Встреча завершилась победой Донована решением большинства судей, сообщает портал Новини.LIVE.

Педди Донован - Карен Чухаджян
Пэдди Донован — Карен Чухаджян. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

Чухаджян проиграл Доновану в элиминаторе IBF

Поединок начался в высоком темпе, а Донован действовал вторым номером, много работал на ногах и пользовался преимуществом в скорости рук. Чухаджян пытался навязать силовой бокс и постоянный прессинг, однако украинец долго не мог найти комфортную дистанцию.

Самый опасный момент для Карена произошел в конце пятого раунда, когда он ошибся во время атаки и пропустил тяжелый удар. Украинца спас гонг. После этого Донован продолжил работать на контратаках и заставлял соперника много ошибаться.

В шестом раунде Чухаджян побывал в нокдауне после точной контратаки ирландца. Несмотря на это Карен не отказался от активного прессинга и пытался переломить ход боя.

Читайте также:

Второй нокдаун произошел в восьмой трехминутке. Эпизод вызвал споры, однако рефери открыл отсчет украинскому боксеру. После этого Чухаджян провел несколько сильных раундов, успешно работал по корпусу и заставлял соперника вступать в размены.

В заключительных раундах Донован заметно устал и часто клинчевал, пытаясь удержать преимущество. Чухаджян до последнего шел вперед и пытался переломить ход боя досрочно.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Доновану: 115:111, 113:113 и 114:112.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о задачах киевского "Динамо" на завершающую часть сезона, о которых рассказал Александр Караваев.

Также Новини.LIVE сообщал, что один из украинских футболистов потерял бронь на фоне переговоров по новому контракту.

Ваша пробная версия Premium закончилась

профессиональный бокс украинские боксеры Карен Чухаджян
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации