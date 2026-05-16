Чухаджян проиграл Доновану в элиминаторе IBF

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян не смог одержать победу в элиминаторе за титул IBF против ирландца Пэдди Донована. Бой состоялся на арене SAP-Arena в немецком Мангейме.

Встреча завершилась победой Донована решением большинства судей, сообщает портал Новини.LIVE.

Поединок начался в высоком темпе, а Донован действовал вторым номером, много работал на ногах и пользовался преимуществом в скорости рук. Чухаджян пытался навязать силовой бокс и постоянный прессинг, однако украинец долго не мог найти комфортную дистанцию.

Самый опасный момент для Карена произошел в конце пятого раунда, когда он ошибся во время атаки и пропустил тяжелый удар. Украинца спас гонг. После этого Донован продолжил работать на контратаках и заставлял соперника много ошибаться.

В шестом раунде Чухаджян побывал в нокдауне после точной контратаки ирландца. Несмотря на это Карен не отказался от активного прессинга и пытался переломить ход боя.

Paddy Donovan DROPS Chukhadzian in round 6 ‼️#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️

Второй нокдаун произошел в восьмой трехминутке. Эпизод вызвал споры, однако рефери открыл отсчет украинскому боксеру. После этого Чухаджян провел несколько сильных раундов, успешно работал по корпусу и заставлял соперника вступать в размены.

Was this a knockdown or slip? 🤔#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️

В заключительных раундах Донован заметно устал и часто клинчевал, пытаясь удержать преимущество. Чухаджян до последнего шел вперед и пытался переломить ход боя досрочно.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Доновану: 115:111, 113:113 и 114:112.

