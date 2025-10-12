Видео
Дата публикации 12 октября 2025 09:16
Чухаджян нокаутировал аргентинца и завоевал два титула в Риге
Карен Чухаджян и Хоэль Маркос Мафауад. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

В Риге (Латвия) прошло большое боксерское шоу. На нем свой очередной бой провел украинский боксер Карен Чухаджян.

В главном событии на шоу Чухаджяну противостоял аргентинец Хоэль Маркос Мафауад, сообщил портал Новини.LIVE.

На кону поединка были вакантные пояса IBF International и WBO International в полусреднем весе.

Интересно, что Карен ранее дважды претендовал на титул чемпиона мира, но оба раза проигрывал Джарону Эннису.

Как Чухаджян победил в Риге

Мафауад с самого старта боя пытался диктовать темп, работая первым номером, но потом пришло понимание, что он недооценил соперника.

Чухаджян в своей манере блестяще контратаковал кроссами, ударами по корпусу и апперкотами. Эти все контрудары заставляли аргентинца отходить. В первом раунде Карен мог записать нокдаун, но рефери не увидел удара перед падением.

Во втором раунде Мафауад попытался изменить свое поведение на ринге, но это ухудшило ситуацию. Чухаджян, хладнокровно и точно атаковал, а затем потряс соперника апперкотом, а следующий правый боковой отправил аргентинца на канвас. Хоэль пытался встать, но рефери остановил бой.

Результатом боя стала победа Чухаджяна техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, ранее 41-летний экс-чемпион мира Виктор Постол вернулся на ринг и победил.

Также досрочную победу одержал бывший боксер сборной Украины Ярослав Харциз.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
