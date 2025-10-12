Чухаджян нокаутировал аргентинца и завоевал два титула в Риге

Украинец Чухаджян нокаутировал соперника в начале боя — видео
В Риге (Латвия) прошло большое боксерское шоу. На нем свой очередной бой провел украинский боксер Карен Чухаджян.
В главном событии на шоу Чухаджяну противостоял аргентинец Хоэль Маркос Мафауад, сообщил портал Новини.LIVE.
Бывший соперник Джарона 'Boots' Энниса Карен Чухаджян останавливает Хоэля Маркоса Мафауада во 2 раунде в Риге, Латвия
Украинец занимает 6 место в IBF и 4 место в WBO в весе 147 фунтов pic.twitter.com/Y7HH5bcrES
На кону поединка были вакантные пояса IBF International и WBO International в полусреднем весе.
Интересно, что Карен ранее дважды претендовал на титул чемпиона мира, но оба раза проигрывал Джарону Эннису.
Как Чухаджян победил в Риге
Мафауад с самого старта боя пытался диктовать темп, работая первым номером, но потом пришло понимание, что он недооценил соперника.
Чухаджян в своей манере блестяще контратаковал кроссами, ударами по корпусу и апперкотами. Эти все контрудары заставляли аргентинца отходить. В первом раунде Карен мог записать нокдаун, но рефери не увидел удара перед падением.
Во втором раунде Мафауад попытался изменить свое поведение на ринге, но это ухудшило ситуацию. Чухаджян, хладнокровно и точно атаковал, а затем потряс соперника апперкотом, а следующий правый боковой отправил аргентинца на канвас. Хоэль пытался встать, но рефери остановил бой.
Результатом боя стала победа Чухаджяна техническим нокаутом во втором раунде.
Напомним, ранее 41-летний экс-чемпион мира Виктор Постол вернулся на ринг и победил.
Также досрочную победу одержал бывший боксер сборной Украины Ярослав Харциз.
