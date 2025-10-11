В Киеве Постол победил Мою единогласным решением и завоевал титул IBO International

Виктор Постол в бою против Алехандро Мойи. Фото: instagram.com/spartabox_faniian_promotions_

В киевском Дворце спорта состоялся большой вечер бокса промоутерских компаний Spartabox Faniian Promotions и Top Boxing Generation. В главном событии произошло возвращение на ринг 41-летнего экс-чемпиона мира Виктора Постола.

Соперником Постола стал испанец Алехандро Моя, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Постол провел свой второй бой в 2025-м году

В соперники Постолу привезли не откровенного джорнимена, а боксера, который до их боя имел 22 победы, 12 нокаутом и три поражения. Поэтому опасность для украинца сохранялась.

Однако, Виктор показал, что может продолжать боксировать на хорошем уровне и не уступает молодым оппонентам.

Виктор Постол. Фото: instagram.com/spartabox_faniian_promotions_

По итогам десяти раундов судьи отдали победу Виктору со счетом 98-92, 100-90, 97:93.

Благодаря победе Постол выиграл титул IBO International в первом полусреднем весе.

Постол одержал свою 33 победу в карьере. Также у Виктора 12 побед нокаутами и пять поражений.

