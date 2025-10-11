В Києві Постол переміг Мою одностайним рішенням і здобув титул IBO International

Віктор Постол в бою проти Алехандро Мої. Фото: instagram.com/spartabox_faniian_promotions_

У київському Палаці спорту відбувся великий вечір боксу промоутерських компаній Spartabox Faniian Promotions та Top Boxing Generation. В головній події сталося повернення на ринг 41-річного ексчемпіона світу Віктора Постола.

Суперником Постола став іспанець Алехандро Моя, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як Постол провів свій другий бій у 2025-му році

У суперники Постолу привезли не відвертого джорнімена, а боксера, який до їх бою мав 22 перемоги, 12 нокаутом та три поразки. Тому небезпека для українця зберігалася.

Однак, Віктор показав, що може продовжувати боксувати на гарному рівні і не поступається молодим опонентам.

Віктор Постол. Фото: instagram.com/spartabox_faniian_promotions_

За підсумками десяти раундів судді віддали перемогу Віктору з рахунком 98-92, 100-90, 97:93.

Завдяки перемозі Постол виграв титул IBO International в першій напівсередній вазі.

Постол здобув свою 33 перемогу в кар'єрі. Також у Віктора 12 перемог нокаутами та п'ять поразок.

Нагадаємо, український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик просунув свого друга на посаду в житомирському "Поліссі".

Футболіст збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний подорожчав на ринку футболістів.