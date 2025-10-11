В Києві Постол переміг Мою одностайним рішенням і здобув титул IBO International

Ексчемпіон світу Постол повернувся на ринг та переміг у Києві
У київському Палаці спорту відбувся великий вечір боксу промоутерських компаній Spartabox Faniian Promotions та Top Boxing Generation. В головній події сталося повернення на ринг 41-річного ексчемпіона світу Віктора Постола.
Суперником Постола став іспанець Алехандро Моя, повідомив портал Новини.LIVE.
Як Постол провів свій другий бій у 2025-му році
У суперники Постолу привезли не відвертого джорнімена, а боксера, який до їх бою мав 22 перемоги, 12 нокаутом та три поразки. Тому небезпека для українця зберігалася.
Однак, Віктор показав, що може продовжувати боксувати на гарному рівні і не поступається молодим опонентам.
За підсумками десяти раундів судді віддали перемогу Віктору з рахунком 98-92, 100-90, 97:93.
Завдяки перемозі Постол виграв титул IBO International в першій напівсередній вазі.
Постол здобув свою 33 перемогу в кар'єрі. Також у Віктора 12 перемог нокаутами та п'ять поразок.
