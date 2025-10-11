Харцыз одержал седьмую досрочную победу, нокаутировав аргентинца — видео

Украинец Харцыз нокаутировал опытного соперника из Аргентины
В киевском Дворце спорта состоялся большой вечер бокса промоутерских компаний Spartabox Faniian Promotions и Top Boxing Generation. В одном из поединков андеркарта боксировал бывший боксер сборной Украины Ярослав Харцыз.
Соперником украинского боксера первого полусреднего веса был аргентинский джорнимен Франко Андрес Кахала, сообщил портал Новини.LIVE.
Как Харцыз боксировал в Киеве
Харцыз был большим фаворитом в этом поединке и с первых секунд начал подтверждать этот факт.
Украинец сразу включил скорость и начал разбивать соперника ударами по голове и корпусу. Аргентинец не смог рассчитывать даже на свою защиту.
Харцыз раз за разом отправлял оппонента в нокдаун пока рефери это не надоело и он не остановил бой.
Результатом поединка стала победа Харцыза техническим нокаутом во втором раунде.
Для Харцыза эта победа стала восьмой в профессионалах и седьмой досрочной. Ранее он не проигрывал в профи.
Кахал проиграл свой пятый бой, но впервые досрочно. При этом, он имеет семь побед и одну ничью.
Напомним, в Киеве свой второй бой в 2025 году провел 41-летний экс-чемпион мира по боксу Виктор Постол.
Игрок сборной Украины по футболу Илья Забарный подорожал до второй самой большой суммы в истории страны.
Читайте Новини.LIVE!