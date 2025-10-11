Харцыз одержал седьмую досрочную победу, нокаутировав аргентинца — видео

Ярослав Харцыз. Фото: instagram.com/amicum_23

В киевском Дворце спорта состоялся большой вечер бокса промоутерских компаний Spartabox Faniian Promotions и Top Boxing Generation. В одном из поединков андеркарта боксировал бывший боксер сборной Украины Ярослав Харцыз.

Соперником украинского боксера первого полусреднего веса был аргентинский джорнимен Франко Андрес Кахала, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Харцыз боксировал в Киеве

Харцыз был большим фаворитом в этом поединке и с первых секунд начал подтверждать этот факт.

Украинец сразу включил скорость и начал разбивать соперника ударами по голове и корпусу. Аргентинец не смог рассчитывать даже на свою защиту.

Харцыз раз за разом отправлял оппонента в нокдаун пока рефери это не надоело и он не остановил бой.

Результатом поединка стала победа Харцыза техническим нокаутом во втором раунде.

Харцыз и его соперник обнялись после боя. Фото:

instagram.com/amicum_23

Для Харцыза эта победа стала восьмой в профессионалах и седьмой досрочной. Ранее он не проигрывал в профи.

Кахал проиграл свой пятый бой, но впервые досрочно. При этом, он имеет семь побед и одну ничью.

Напомним, в Киеве свой второй бой в 2025 году провел 41-летний экс-чемпион мира по боксу Виктор Постол.

