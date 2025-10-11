Харциз здобув сьому дострокову перемогу, нокаутувавши аргентинця — відео

Ярослав Харциз. Фото: instagram.com/amicum_23

У київському Палаці спорту відбувся великий вечір боксу промоутерських компаній Spartabox Faniian Promotions та Top Boxing Generation. В одному з поєдинків андеркарту боксував колишній боксер збірної України Ярослав Харциз.

Суперником українського боксера першої напівсередньої ваги був аргентинський джорнімен Франко Андрес Кахала, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Харциз боксував у Києві

Харциз був великим фаворитом в цьому поєдинку і з перших секунд почав підтверджувати цей факт.

Українець відразу увімкнув швидкість та почав розбивати суперника по голові та корпусу. Аргентинець не зміг розраховувати навіть на свій захист.

Харциз раз за разом відправляв опонента в нокдаун поки рефері це не набридло і він не зупинив бій.

Результатом поєдинку стала перемога Харциза технічним нокаутом в другому раунді.

Харциз та його суперник обнялися після бою. Фото:

instagram.com/amicum_23

Для Харциза ця перемога стала восьмою в професіоналах та сьомою достроковою. Раніше він не програвав у профі.

Кахал програв свій п’ятий бій, але вперше достроково. При цьому, він має сім перемог та одну нічию.

