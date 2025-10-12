Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець Чухаджян нокаутував суперника на початку бою — відео

Українець Чухаджян нокаутував суперника на початку бою — відео

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:16
Чухаджян нокаутував аргентинця та здобув два титули в Ризі
Карен Чухаджян та Хоэль Маркос Мафауад. Фото: instagram.com/karen_chukhadzhian

В Ризі (Латвія) пройшло велике боксерське шоу. На ньому свій черговий бій провів український боксер Карен Чухаджян.

У головній події на шоу Чухаджяну протистояв аргентинець Хоель Маркос Мафауад, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

На кону поєдинку були вакантні пояси IBF International і WBO International у напівсередній вазі.

Цікаво, що Карен раніше двічі претендував на титул  чемпіона світу, але обидва рази програвав Джарону Еннісу.

Як Чухаджян переміг в Ризі

Мафауад із самого старту бою намагався диктувати темп, працюючи першим номером, але потім прийшло розуміння, що він недооцінив суперника.

Чухаджян у своїй манері блискуче контратакував кросами, ударами по корпусу та аперкотами. Ці всі контрудари змушували аргентинця відходити. В першому раунді Карен міг записати нокдаун, але рефері не побачив удару перед падінням.

У другому раунді Мафауад спробував змінити свою поведінку на ринзі, але це погіршило ситуацію. Чухаджян, холоднокровно і точно атакував, а потім потряс суперника аперкотом, а наступний правий боковий відправив аргентинця на канвас. Хоель намагався встати, але рефері зупинив бій.

Результатом бою стала перемога Чухаджяна технічним нокаутом в другому раунді.

Нагадаємо, раніше 41-річний ексчемпіон світу Віктор Постол повернувся на ринг та переміг.

Також дострокову перемогу отримав колишній боксер збірної України Ярослав Харциз.

бокс професійний бокс українські боксери боксер Карен Чухаджян
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації