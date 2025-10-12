Чухаджян нокаутував аргентинця та здобув два титули в Ризі

Українець Чухаджян нокаутував суперника на початку бою — відео
В Ризі (Латвія) пройшло велике боксерське шоу. На ньому свій черговий бій провів український боксер Карен Чухаджян.
У головній події на шоу Чухаджяну протистояв аргентинець Хоель Маркос Мафауад, повідомив портал Новини.LIVE.
🚨KAREN WINS— Tokkerū (@ATokkers5) October 11, 2025
Former Jaron 'Boots' Ennis opponent Karen Chukhadzhian stops Joel Marcos Mafauad in Round 2 in Riga, Latvia
The Ukrainian is ranked #6 with the IBF and #4 with the WBO at 147lbs pic.twitter.com/Y7HH5bcrES
На кону поєдинку були вакантні пояси IBF International і WBO International у напівсередній вазі.
Цікаво, що Карен раніше двічі претендував на титул чемпіона світу, але обидва рази програвав Джарону Еннісу.
Як Чухаджян переміг в Ризі
Мафауад із самого старту бою намагався диктувати темп, працюючи першим номером, але потім прийшло розуміння, що він недооцінив суперника.
Чухаджян у своїй манері блискуче контратакував кросами, ударами по корпусу та аперкотами. Ці всі контрудари змушували аргентинця відходити. В першому раунді Карен міг записати нокдаун, але рефері не побачив удару перед падінням.
У другому раунді Мафауад спробував змінити свою поведінку на ринзі, але це погіршило ситуацію. Чухаджян, холоднокровно і точно атакував, а потім потряс суперника аперкотом, а наступний правий боковий відправив аргентинця на канвас. Хоель намагався встати, але рефері зупинив бій.
Результатом бою стала перемога Чухаджяна технічним нокаутом в другому раунді.
Нагадаємо, раніше 41-річний ексчемпіон світу Віктор Постол повернувся на ринг та переміг.
Також дострокову перемогу отримав колишній боксер збірної України Ярослав Харциз.
