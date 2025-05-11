Чухаджян переміг Айялу та повернувся в титульну гонку за пояс WBO

Карен Чухаджян с тренером В'ячеславом Сенченком. Фото: luckypunch.net

На Stadthalle в Ростоку, Німеччина, пройшов вечір боксу. На шоу український боксер напівсередньої ваги, колишній претендент на титул Карен Чухаджян зістрівся з аргентинцем Крістіаном Хав’єром Айялою.

Боксери билися за вакантний пояс WBO International, повідомив портал Новини.LIVE.

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Чухаджян впевнено провів поєдинок, демонструючи свою перевагу над суперником у швидкості та техніці.

За підсумками 10 раундів всі судді віддали перемогу Карену: 99-91, 99-92, 99-91.

Раніше Чухаджян претендував на титул чемпіона світу IBF, але програв Джарону Еннісу.

Перемога над Айялою включила його в перелік претендентів на пояс чемпіона світу WBO, яким володіє чемпіон Брайан Норман.

Чухаджян здобув свою 25 перемогу. При цьому, у нього 13 нокаутів. Також Карен програв три бої, з яких двічі Еннісу.

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