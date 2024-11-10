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Українець Чухаджян у конкурентному бою не став чемпіоном світу

10 листопада 2024 10:52
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Джарон Енніс переміг Карена Чухаджяна в реванші на шоу Matchroom Boxing
Карен Чухаджян — Джарон Енніс. Фото: BoxingNewsED
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Філадельфії відбулося боксерське шоу промоутерської компанії Matchroom Boxing. У головній події чемпіон світу за версією IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс зустрівся в реванші з українцем Кареном Чухаджяном.

Енніс вдруге виграв у Чухаджяна рішенням суддів, передає портал Новини.LIVE.

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Перший бій Енніса та Чухаджяна відбувся на початку 2023 року. Українець майже не готувався до поєдинку й програв одноголосним рішенням суддів.

Чухаджян дав достойний бій Еннісу

На відміну від першого поєдинку українець почав бій першим номером, чим здивував американського боксера. Одного разу американець від подиву почав відступати.

У другому раунді Карен продовжив перегравати суперника. Однак опонент добре влучив по українцю, чим змазав Чухаджяну смак від виграного раунду.

У п’ятому раунді Еннісу вдалося оформити перший нокдаун. Американець своїми ударами змусив українця взяти коліно. В подальшому Джарон продовжив виглядати трішки краще за Карена. Це не була домінація, але крім восьмого та 12 раундів, американець забрав.

За підсумками бою судді віддали перемогу Еннісу: 119-107, 117-109, 116-110.

Рахунок 116-110 повністю передає хід бою. Чухаджяна ця поразка показала топовим боксером, який продовжить бути високо в рейтингу.

Нагадаємо, раніше помер колишній український боксер та шоумен В'ячеслав Узелков, який був товаришем тренера Чухаджяна В'ячеслава Сенченка.

Смерть Узелкова прокоментував його колишній промоутер Віталій Кличко.

бокс Карен Чухаджян Джарон Енніс українські боксери професійний бокс

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