Джарон Енніс переміг Карена Чухаджяна в реванші на шоу Matchroom Boxing

Карен Чухаджян — Джарон Енніс. Фото: BoxingNewsED

У Філадельфії відбулося боксерське шоу промоутерської компанії Matchroom Boxing. У головній події чемпіон світу за версією IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс зустрівся в реванші з українцем Кареном Чухаджяном.

Енніс вдруге виграв у Чухаджяна рішенням суддів, передає портал Новини.LIVE.

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Перший бій Енніса та Чухаджяна відбувся на початку 2023 року. Українець майже не готувався до поєдинку й програв одноголосним рішенням суддів.

Чухаджян дав достойний бій Еннісу

На відміну від першого поєдинку українець почав бій першим номером, чим здивував американського боксера. Одного разу американець від подиву почав відступати.

У другому раунді Карен продовжив перегравати суперника. Однак опонент добре влучив по українцю, чим змазав Чухаджяну смак від виграного раунду.

У п’ятому раунді Еннісу вдалося оформити перший нокдаун. Американець своїми ударами змусив українця взяти коліно. В подальшому Джарон продовжив виглядати трішки краще за Карена. Це не була домінація, але крім восьмого та 12 раундів, американець забрав.

За підсумками бою судді віддали перемогу Еннісу: 119-107, 117-109, 116-110.

Рахунок 116-110 повністю передає хід бою. Чухаджяна ця поразка показала топовим боксером, який продовжить бути високо в рейтингу.

Нагадаємо, раніше помер колишній український боксер та шоумен В'ячеслав Узелков, який був товаришем тренера Чухаджяна В'ячеслава Сенченка.

Смерть Узелкова прокоментував його колишній промоутер Віталій Кличко.