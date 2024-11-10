Джарон Енніс переміг Карена Чухаджяна в реванші на шоу Matchroom Boxing

Українець Чухаджян у конкурентному бою не став чемпіоном світу
У Філадельфії відбулося боксерське шоу промоутерської компанії Matchroom Boxing. У головній події чемпіон світу за версією IBF у напівсередній вазі американець Джарон Енніс зустрівся в реванші з українцем Кареном Чухаджяном.
Енніс вдруге виграв у Чухаджяна рішенням суддів, передає портал Новини.LIVE.
Перший бій Енніса та Чухаджяна відбувся на початку 2023 року. Українець майже не готувався до поєдинку й програв одноголосним рішенням суддів.
Chukhadzhian takes a knee in the fifth! ⚔️#EnnisChukhadzhian | @DAZNBoxing pic.twitter.com/qtA7EElmp7— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 10, 2024
Чухаджян дав достойний бій Еннісу
На відміну від першого поєдинку українець почав бій першим номером, чим здивував американського боксера. Одного разу американець від подиву почав відступати.
У другому раунді Карен продовжив перегравати суперника. Однак опонент добре влучив по українцю, чим змазав Чухаджяну смак від виграного раунду.
У п’ятому раунді Еннісу вдалося оформити перший нокдаун. Американець своїми ударами змусив українця взяти коліно. В подальшому Джарон продовжив виглядати трішки краще за Карена. Це не була домінація, але крім восьмого та 12 раундів, американець забрав.
За підсумками бою судді віддали перемогу Еннісу: 119-107, 117-109, 116-110.
Рахунок 116-110 повністю передає хід бою. Чухаджяна ця поразка показала топовим боксером, який продовжить бути високо в рейтингу.
Нагадаємо, раніше помер колишній український боксер та шоумен В'ячеслав Узелков, який був товаришем тренера Чухаджяна В'ячеслава Сенченка.
Смерть Узелкова прокоментував його колишній промоутер Віталій Кличко.
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