Карен Чухаджян проведе реванш за титул чемпіона світу проти Джарона Енніса

Українець Чухаджян побореться за титул чемпіона світу у престижній ваговій категорії
Український боксер Карен Чухаджян дізнався ім'я наступного суперника та дату бою. Представнику напівсередньої ваги дісталася можливість побитися за титул чемпіона світу.
Суперником Чухаджяна у реванші стане володар титулу Джарон Енніс, повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.
Чухаджян спробує взяти реванш
Раніше Чухаджян та Енніс боксували у січні 2023 року. Американець упевнено виграв одноголосним рішенням суддів.
Другий поєдинок боксерів відбудеться 9 листопада на арені Wells Fargo Center у Філадельфії (США).
Еніс у своєму останньому поєдинку боксував на цій же арені та достроково виграв у росіянина вірменського походження Давида Аванесяна.
Український вірменин Карен Чухаджян у крайньому бою виграв у Гаррі Скарфа. Їхній поєдинок був відбірним за титульний бій з Еннісом.
Джарон за свою кар'єру виграв 32 бої, із них 28 нокаутами і жодного разу не програвав. У Чухаджяна 24 перемоги, 13 дострокових, та дві поразки.
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