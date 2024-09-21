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Українець Чухаджян побореться за титул чемпіона світу у престижній ваговій категорії

21 вересня 2024 11:28
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Карен Чухаджян проведе реванш за титул чемпіона світу проти Джарона Енніса
Джарон Енніс — Карен Чухаджян. Фото: x.com/premierboxing
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український боксер Карен Чухаджян дізнався ім'я наступного суперника та дату бою. Представнику напівсередньої ваги дісталася можливість побитися за титул чемпіона світу.

Суперником Чухаджяна у реванші стане володар титулу Джарон Енніс, повідомила промоутерська компанія Matchroom Boxing.

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Чухаджян спробує взяти реванш

Раніше Чухаджян та Енніс боксували у січні 2023 року. Американець упевнено виграв одноголосним рішенням суддів.

Другий поєдинок боксерів відбудеться 9 листопада на арені Wells Fargo Center у Філадельфії (США).

Еніс у своєму останньому поєдинку боксував на цій же арені та достроково виграв у росіянина вірменського походження Давида Аванесяна.

Український вірменин Карен Чухаджян у крайньому бою виграв у Гаррі Скарфа. Їхній поєдинок був відбірним за титульний бій з Еннісом.

Джарон за свою кар'єру виграв 32 бої, із них 28 нокаутами і жодного разу не програвав. У Чухаджяна 24 перемоги, 13 дострокових, та дві поразки.

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