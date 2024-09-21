Карен Чухаджян проведет реванш за титул чемпиона мира против Джарона Энниса

Украинец Чухаджян сразится за титул чемпиона мира в престижной весовой категории
Украинский боксер Карен Чухаджян узнал имя следующего соперника и дату боя. Представителю полусреднего веса досталась возможность подраться за титул чемпиона мира.
Соперником Чухаджяна в реванше станет обладатель титула Джарон Эннис, сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing.
Чухаджян попытается взять реванш
Ранее Чухаджян и Эннис боксировали в январе 2023 года. Американец уверенно выиграл единогласным решением судей.
Второй поединок боксеров состоится 9 ноября на арене Wells Fargo Center в Филадельфии (США).
Эннис в своем последнем поединке боксировал на этой же арене и досрочно выиграл у россиянина армянского происхождения Давида Аванесяна.
Украинский армянин Карен Чухаджян в крайнем бою выиграл у Гарри Скарффа. Их поединок был отборочным за титульный бой с Эннисом.
Джарон за свою карьеру выиграл 32 боя, из них 28 нокаутами и ни разу не проигрывал. У Чухаджяна 24 победы, 13 досрочных, и два поражения.
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