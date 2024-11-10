Джарон Эннис победил Карена Чухаджяна в реванше на шоу Matchroom Boxing

Карен Чухаджян — Джарон Эннис. Фото: BoxingNewsED

В Филадельфии прошло боксерское шоу промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном событии чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Джарон Эннис встретился в реванше с украинцем Кареном Чухаджяном.

Эннис второй раз выиграл у Чухаджяна решением судей, передает портал Новини.LIVE.

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Первое сражение Энниса и Чухаджяна состоялось в начале 2023 года. Украинец почти не готовился к поединку и проиграл единогласное решение судей.

Чухаджян дал достойный бой Эннису

В отличие от первого поединка украинец начал бой первым номером, чем удивил американского боксера. Однажды американец от изумления начал отступать.

Во втором раунде Карен продолжил переигрывать соперника. Однако оппонент хорошо попал по украинцу, чем смазал Чухаджяну вкус от выигранного раунда.

В пятом раунде Эннису удалось оформить первый нокдаун. Американец своими ударами заставил украинца взять колено. В дальнейшем Джарон продолжил выглядеть немного лучше Карена. Это не была доминация, но кроме восьмого и 12 раундов американец вторую часть боя забрал.

По итогам боя судьи отдали победу Эннису: 119-107, 117-109, 116-110.

Счет 116–110 полностью передает ход боя. Чухаджяна это поражение показало топовым боксером, который продолжит быть высоко в рейтинге.

Напомним, ранее скончался бывший украинский боксер и шоумен Вячеслав Узелков, который был товарищем тренера Чухаджяна Вячеслава Сенченко.

Смерть Узелкова прокомментировал его бывший промоутер Виталий Кличко.