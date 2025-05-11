Чухаджян победил Айялу и вернулся в титульную гонку за пояс WBO

Украинец Чухаджян выиграл чемпионский титул в Германии
На Stadthalle в Ростоке, Германия, прошел вечер бокса. На шоу украинский боксер полусреднего веса, бывший претендент на титул Карен Чухаджян встретился с аргентинцем Кристианом Хавьером Айялой.
Боксеры дрались за вакантный пояс WBO International, сообщил портал Новини.LIVE.
Чухаджян снова в титульной гонке
Чухаджян уверенно провел поединок, демонстрируя свое превосходство над соперником в скорости и технике.
По итогам 10 раундов все судьи отдали победу Карену: 99-91, 99-92, 99-91.
Ранее Чухаджян претендовал на титул чемпиона мира IBF, но проиграл Джарону Эннису.
Победа над Айялой включила его в перечень претендентов на пояс чемпиона мира WBO, которым владеет чемпион Брайан Норман.
Чухаджян одержал свою 25 победу. При этом, у него 13 нокаутов. Также Карен проиграл три боя, из которых дважды Эннису.
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